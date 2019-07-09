Арустамян: В шорт-листе «Зенита» Сантос шел после Лоди

Комментаторрассказал о планах «Зенита» приобрестииз, вместо которого команда в итоге взяла защитника «Гамбурга»

«В шорт-листе Сантос шел не под первым номером: петербуржцы очень хотели подписать на эту позицию другого бразильца — Ренана Лоди.

"Зенит" готов был платить за него большие деньги, активно вел переговоры с "Атлетико Паранаэнсе" и почти достиг договоренности.

В итоге Лоди в последний момент сделал выбор в пользу мадридского "Атлетико", и здесь его мотивация понятна: более комфортная среда и один из сильнейших клубов Испании.

Но сам факт, что "Зенит" конкурирует с грандами европейского футбола — важный знак», — приводит слова комментатора «Матч ТВ».

По словам Арустамяна, на подписании Сантоса летняя трансферная кампания «Зенита» не закончится. 0