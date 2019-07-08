Влашич назвал свой переход в ЦСКА «объективным выбором»

Полузащитник ЦСКАпрокомментировал решение перейти в московский клуб на постоянной основе.

«Я очень хотел остаться в ЦСКА. Было много опций, но я хотел играть здесь. Это мое окончательное решение, и я рад быть частью великой команды. Для меня это объективный выбор. Я приехал из команды, где сидел без практики. В ЦСКА я заиграл, стал частью команды. Это было моим единственным решением, и я уверен, что оно правильное.

У меня было очень много предложений. Мои друзья и все, кто меня знает, рады, что я остался в ЦСКА. Родители знали, как идут переговоры, и для них новостью мой переход не был. Те, кто не одобрил этот трансфер, мне безразличны.

Я не могу говорить о тех вариантах, что были. Куда важнее, что я остался в ЦСКА. Мне приятно здесь находиться.

Разница между жизнью в Англии, Хорватии и в Москве? В Москве ближе к Хорватии. Да и погода здесь лучше, чем в Англии. Жизнь и быт здесь ближе к моему менталитету. Мне комфортно здесь находиться. Кроме Москвы в России мне понравился Питер. Очень хороший город, я влюбился в него.

С Шарлией мы не были знакомы, но я знаю, что он знаком с Бистровичем. Думаю, если он тут, значит, это заслуженно. Рад, что у нас есть еще один хорват. Думаю, он поможет нам усилиться.

Какие слова выучил? "Давай-давай". "Пожалуйста". "Штрафной". "Спасибо". "Как дела?" Обещаю, что в этом году все выучу», — приводит слова Влашича Sport24.ru. 0