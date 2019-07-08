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    Сутормин: Пока я показываю хорошую игру, все будет хорошо

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    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал свой переход из казанского «Рубина».

    Алексей Сутормин
    Алексей Сутормин

    29 июня игрок перешел из «Оренбурга» в «Рубин», а 8 июля стал футболистом клуба из Санкт-Петербурга.

    «Сначала я, как все знают, действительно оказался в Казани, чему на самом деле обрадовался, так как с этим переходом в моей карьере появилась определенность.

    Но затем узнал, что "Зенит" по-настоящему заинтересован во мне, и я благодарен казанцам, что они не стали препятствовать переговорам.

    Это было сложный выбор, учитывая всю ситуацию вокруг перехода, но внутри я понимал, что другого такого шанса, шанса вернуться в Петербург, у меня может и не быть.

    Конечно, очень приятно, как и в принципе получить приглашение от такого клуба. Эмоции самые хорошие.

    Это волнительно, но я верю в свои силы. Провел хороший сезон, задал планку, и теперь нужно сделать так, чтобы эта планка поднималась только выше.

    Все дело во мне — нужно работать, работать и еще раз работать, показывать свою состоятельность, доказывать ее на поле, доказывать тренерам и расти.

    "Зенит" — лучшая команда для этих целей, действующий чемпион страны, команда, которая играет в еврокубках, в Лиге чемпионов. Это не может не привлекать — это и есть рост, перспективы. Так что все зависит от меня.

    Конечно, похвала Семака приятна. "Зенит" шел на первом месте, а главный тренер команды выделял именно меня, отмечал мою игру. Но старался спокойно реагировать — все необходимо доказывать на поле.

    Пока я показываю хорошую игру, все будет хорошо. А с Сергеем Богдановичем я общался, да. Завтра утром увидимся на тренировке и еще раз поговорим.

    Он выразил свою заинтересованность. Это и стало одним из главных факторов моего перехода — главный тренер заинтересован лично, остается только оправдать его доверие и работать.

    Моя задача — приносить наибольшую пользу команде, быть там, где меня видит тренер. Я действительно поиграл везде в прошлом сезоне, поэтому буду стараться приносить пользу команде там, где это будет необходимо», — приводит слова игрока клубная пресс-служба. 0

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