«Зенит» объявил о переходе Сутормина

Полузащитник «Рубина»продолжит карьеру в, сообщает пресс-служба питерского клуба.

Соглашение сине-бело-голубых с 25-летним игроком рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один год.

Отметим, что 29 июня клуб из Казани приобрел 25-летнего футболиста у «Оренбурга». На профессиональном уровне Сутормин также выступал за «Строгино» и «Волгарь»

В сезоне-2018/2019 Сутормин отыграл 29 матчей в российской премьер-лиге, забил 8 мячей и сделал две результативные передачи.

В 2016-м в составе молодежной сборной России выиграл Кубок Содружества, сыграв на турнире 4 матча и забив 1 мяч в финальной игре.

0