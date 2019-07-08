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    Отец Неймара объяснил, почему сын пропустил старт предсезонки ПСЖ

    ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1
    Отец нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара прокомментировал отсутствие сына в предсезонном лагере французской команды.

    Неймар
    Неймар

    Бразилец не прибыл в установленное время на тренировку команды для подготовки к сезону-2019/2020.

    В сообщении пресс-службы ПСЖ отмечается, что клуб примет соответствующие меры в связи со сложившейся ситуацией.

    «Причина отсутствия Неймара была давно известна. Всё планировалось ещё год назад вместе с благотворительным фондом Instituto Neymar Jr.

    В ПСЖ прекрасно знают об этом, ведь сам клуб принимает активное участие в работе Instituto Neymar Jr.

    Мы не можем отложить определённые мероприятия. Никакой драмы в этом нет, Неймар вернётся в клуб 15 июля», — цитирует отца футболиста Fox Sports Brazil.

    Ранее сообщалось, что Неймар в ближайшее время отправится в столицу Каталонии для ускорения переговоров с «Барселоной».

    В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. 0

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