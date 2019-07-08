Отец Неймара объяснил, почему сын пропустил старт предсезонки ПСЖ

Отец нападающего «Пари Сен-Жермен»прокомментировал отсутствие сына в предсезонном лагере французской команды.

Бразилец не прибыл в установленное время на тренировку команды для подготовки к сезону-2019/2020.

В сообщении пресс-службы ПСЖ отмечается, что клуб примет соответствующие меры в связи со сложившейся ситуацией.

«Причина отсутствия Неймара была давно известна. Всё планировалось ещё год назад вместе с благотворительным фондом Instituto Neymar Jr.

В ПСЖ прекрасно знают об этом, ведь сам клуб принимает активное участие в работе Instituto Neymar Jr.

Мы не можем отложить определённые мероприятия. Никакой драмы в этом нет, Неймар вернётся в клуб 15 июля», — цитирует отца футболиста Fox Sports Brazil.

Ранее сообщалось, что Неймар в ближайшее время отправится в столицу Каталонии для ускорения переговоров с «Барселоной».

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. 0