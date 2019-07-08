Джорджевич: Семак считает, что я могу побороться за место в обойме

Нападающий «Зенита»объяснил, почему он не согласился на новую аренду, решив бороться за место в составе питерского клуба.

«Разговор был. Тренер сказал мне, что верит в меня и хочет видеть в коллективе. Рассказал о планах на сезон. Это победа в чемпионате страны и успешное выступление в Лиге чемпионов.

Еврокубки для "Зенита" особенно важны. Ведь город несколько лет не видел Лигу. Мне кажется, у нас есть все, чтобы оправдать ожидания болельщиков.

Хотя, понятно, легко нигде не будет. В премьер-лиге сейчас очень острая конкуренция.

Год назад Сергей Богданович сразу сказал, что шансов пробиться в состав у меня немного. В том числе из-за лимита. Поэтому для практики лучше было ехать в Тулу.

Сейчас он считает, что я могу побороться за место в основной обойме. Возможно, с прицелом на будущий сезон, когда в России поменяется лимит и можно будет выпускать на поле больше легионеров», — сказал Джорджевич изданию «Советский Спорт». 0