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    Джорджевич: Семак считает, что я могу побороться за место в обойме

    Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич объяснил, почему он не согласился на новую аренду, решив бороться за место в составе питерского клуба.

    Лука Джорджевич
    Лука Джорджевич

    «Разговор был. Тренер сказал мне, что верит в меня и хочет видеть в коллективе. Рассказал о планах на сезон. Это победа в чемпионате страны и успешное выступление в Лиге чемпионов.

    Еврокубки для "Зенита" особенно важны. Ведь город несколько лет не видел Лигу. Мне кажется, у нас есть все, чтобы оправдать ожидания болельщиков.

    Хотя, понятно, легко нигде не будет. В премьер-лиге сейчас очень острая конкуренция.

    Год назад Сергей Богданович сразу сказал, что шансов пробиться в состав у меня немного. В том числе из-за лимита. Поэтому для практики лучше было ехать в Тулу.

    Сейчас он считает, что я могу побороться за место в основной обойме. Возможно, с прицелом на будущий сезон, когда в России поменяется лимит и можно будет выпускать на поле больше легионеров», — сказал Джорджевич изданию «Советский Спорт». 0

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