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    Фонсека: Хочу построить «Рому», которой будут гордиться болельщики

    Рома Серия A Футбол Италии Календарь Серии А
    Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился эмоциями от назначения в столичный клуб.

    Паулу Фонсека
    Паулу Фонсека

    Напомним, что Фонсека возглавил столичную команду в июне нынешнего года. Контракт со специалистом заключен по схеме «2+1».

    «Я очень рад быть здесь и работать в замечательном клубе в удивительном городе. Это не будет только мой клуб, это будет "Рома" для каждого.

    Я очень мотивирован, чтобы построить амбициозную команду, которой могут гордиться все наши болельщики.

    Наша цель состоит в том, чтобы как можно скорее снова попасть в Лигу чемпионов. Но мы также хотим создать сильную, амбициозную, мужественную команду.

    Джеко? Я еще не говорил с ним, но я хочу, чтобы тут были игроки, которые счастливы.

    Что касается Дзаньоло, то он обладает большим талантом, но каждый игрок на тренировках должен показать, что он заслуживает того, чтобы быть в этом клубе», — рассказал Фонсека Football Italia.

    В минувшем сезоне чемпионата Италии «Рома» заняла шестое место. 0

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