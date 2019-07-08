Фонсека: Хочу построить «Рому», которой будут гордиться болельщики

Главный тренер «Ромы»поделился эмоциями от назначения в столичный клуб.

Напомним, что Фонсека возглавил столичную команду в июне нынешнего года. Контракт со специалистом заключен по схеме «2+1».

«Я очень рад быть здесь и работать в замечательном клубе в удивительном городе. Это не будет только мой клуб, это будет "Рома" для каждого.

Я очень мотивирован, чтобы построить амбициозную команду, которой могут гордиться все наши болельщики.

Наша цель состоит в том, чтобы как можно скорее снова попасть в Лигу чемпионов. Но мы также хотим создать сильную, амбициозную, мужественную команду.

Джеко? Я еще не говорил с ним, но я хочу, чтобы тут были игроки, которые счастливы.

Что касается Дзаньоло, то он обладает большим талантом, но каждый игрок на тренировках должен показать, что он заслуживает того, чтобы быть в этом клубе», — рассказал Фонсека Football Italia.

В минувшем сезоне чемпионата Италии «Рома» заняла шестое место. 0