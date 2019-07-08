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    Дембеле сократил отпуск на неделю и вернулся в «Барселону»

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    Форвард «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в расположение клуба на неделю раньше запланированного срока, сообщает Sport.es.

    Усман Дембеле
    Усман Дембеле

    Предсезонная подготовка «сине-гранатовых» стартует 15 июля, а за день до этого все игроки должны прибыть на базу для прохождения медицинских тестов.

    Впрочем, француз решил приехать заранее, чтобы начать подготовку к сезону с личным тренером.

    Ранее у Дембеле возникали проблемы с дисциплиной. Сообщалось, что француз несколько раз опоздал на командные собрания, в связи с чем руководители «Барселоны» поставили ему ультиматум и пригрозили продать в другой клуб, если его поведение не изменится.

    В минувшем сезоне форвард провел 29 матчей в испанской Примере, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами. 0

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