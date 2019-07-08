Дембеле сократил отпуск на неделю и вернулся в «Барселону»

Форвард «Барселоны»вернулся в расположение клуба на неделю раньше запланированного срока, сообщает Sport.es.

Предсезонная подготовка «сине-гранатовых» стартует 15 июля, а за день до этого все игроки должны прибыть на базу для прохождения медицинских тестов.

Впрочем, француз решил приехать заранее, чтобы начать подготовку к сезону с личным тренером.

Ранее у Дембеле возникали проблемы с дисциплиной. Сообщалось, что француз несколько раз опоздал на командные собрания, в связи с чем руководители «Барселоны» поставили ему ультиматум и пригрозили продать в другой клуб, если его поведение не изменится.

В минувшем сезоне форвард провел 29 матчей в испанской Примере, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами. 0