Румменигге поделился трансферными планами «Баварии» и прояснил ситуацию с Лероем Сане

Румменигге доволен приобретением Лукаса Эрнандеса. Футболист стал самым дорогостоящим для «мюнхенцев» — за него заплатили 80 млн евро. Кроме того, топ-менеджер считает, что Бенджамен Павар, купленный у «Штутгарта» за 35 млн евро, тоже является «топовым парнем».
В общей сумме «баварцы» уже потратили 118 млн евро, но при этом клуб не собирается останавливаться. Все-таки нужно еще найти замену Матсу Хуммельсу, ушедшему в дортмундскую «Боруссию».
Касательно Лероя Сане Румменигге отметил, что футболист только вышел из отпуска, а во время своего уик-энда немецкий вингер не хотел вести переговоры. Теперь же правление «Баварии» намерено постепенно двигаться в направлении сделки по этому футболисту и ждать, что по данному поводу ответит «Ман Сити» и сам игрок. 0