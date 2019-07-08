Румменигге поделился трансферными планами «Баварии» и прояснил ситуацию с Лероем Сане

Карл-Хайнц Румменигге, который является председателем правления мюнхенской, сообщил, что этим летом клуб намерен осуществить еще как минимум один или два перехода.

Румменигге доволен приобретением Лукаса Эрнандеса. Футболист стал самым дорогостоящим для «мюнхенцев» — за него заплатили 80 млн евро. Кроме того, топ-менеджер считает, что Бенджамен Павар, купленный у «Штутгарта» за 35 млн евро, тоже является «топовым парнем».

В общей сумме «баварцы» уже потратили 118 млн евро, но при этом клуб не собирается останавливаться. Все-таки нужно еще найти замену Матсу Хуммельсу, ушедшему в дортмундскую «Боруссию».

Касательно Лероя Сане Румменигге отметил, что футболист только вышел из отпуска, а во время своего уик-энда немецкий вингер не хотел вести переговоры. Теперь же правление «Баварии» намерено постепенно двигаться в направлении сделки по этому футболисту и ждать, что по данному поводу ответит «Ман Сити» и сам игрок. 0