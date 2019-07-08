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    Румменигге поделился трансферными планами «Баварии» и прояснил ситуацию с Лероем Сане

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    Карл-Хайнц Румменигге, который является председателем правления мюнхенской «Баварии», сообщил, что этим летом клуб намерен осуществить еще как минимум один или два перехода.

    Карл-Хайнц Румменигге и Лукас Эрнандес
    Карл-Хайнц Румменигге и Лукас Эрнандес

    Румменигге доволен приобретением Лукаса Эрнандеса. Футболист стал самым дорогостоящим для «мюнхенцев» — за него заплатили 80 млн евро. Кроме того, топ-менеджер считает, что Бенджамен Павар, купленный у «Штутгарта» за 35 млн евро, тоже является «топовым парнем».

    В общей сумме «баварцы» уже потратили 118 млн евро, но при этом клуб не собирается останавливаться. Все-таки нужно еще найти замену Матсу Хуммельсу, ушедшему в дортмундскую «Боруссию».

    Касательно Лероя Сане Румменигге отметил, что футболист только вышел из отпуска, а во время своего уик-энда немецкий вингер не хотел вести переговоры. Теперь же правление «Баварии» намерено постепенно двигаться в направлении сделки по этому футболисту и ждать, что по данному поводу ответит «Ман Сити» и сам игрок. 0

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