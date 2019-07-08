ПСЖ и «Ман Юнайтед» ведут охоту на Тьемуэ Бакайоко

Стало известно, чтозаинтересованы в услугах французского полузащитника. На данный момент 24-летний хавбек принадлежит

Прошлый сезон Бакайоко провел в аренде у «Милана», но после ее завершения клуб не стал выкупать права на футболиста. «Аристократы» хотели за него 35 млн евро. Однако бывший спортивный директор «россонери» Леонардо теперь представляет интересы ПСЖ. Менеджер заинтересован в переходе француза.

Также на игрока претендуют «манкунианцы». Они, как и «парижане», уже связывались с агентом Бакайоко. Так что борьба за полузащитника только начинается.

Напомним, что в «Челси» футболист перешел 2 года назад за 40 млн евро и сыграл 43 поединка в футболке «пенсионеров». 0