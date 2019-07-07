Гончаренко: Не обсуждали с руководством ЦСКА цели на сезон

Главный тренерсообщил о целях команды в новом сезоне.

«Когда ты работаешь в большом клубе, даже неуместно говорить о целях и задачах. Мы с руководством ни разу не обсуждали, какое место надо занять, потому что атмосфера, стадион, все рассчитано только на победы.

Мы должны, какие бы трудности не вставали на пути, продолжать развиваться и становиться лучше», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

Напомним, по итогам минувшего сезона «армейцы» заняли четвертое место в РПЛ и сыграют в групповом раунде Лиги Европы.

14 июля москвичи возьмут старт в новом сезоне поединком против «Крыльев Советов» в Самаре. 0