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    Гончаренко: Не обсуждали с руководством ЦСКА цели на сезон

    Футбол России ЦСКА
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил о целях команды в новом сезоне.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Когда ты работаешь в большом клубе, даже неуместно говорить о целях и задачах. Мы с руководством ни разу не обсуждали, какое место надо занять, потому что атмосфера, стадион, все рассчитано только на победы.

    Мы должны, какие бы трудности не вставали на пути, продолжать развиваться и становиться лучше», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

    Напомним, по итогам минувшего сезона «армейцы» заняли четвертое место в РПЛ и сыграют в групповом раунде Лиги Европы.

    14 июля москвичи возьмут старт в новом сезоне поединком против «Крыльев Советов» в Самаре. 0

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