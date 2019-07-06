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    «Оренбург» сыграл вничью с чемпионом Хорватии в контрольном поединке

    Товарищеские матчи Футбол России Оренбург
    «Оренбург» сыграл вничью с загребским «Динамо» в контрольном матче на сборе в Австрии со счетом 2:2.

    Футболисты «Оренбурга»
    Футболисты «Оренбурга»

    Голами в составе российской команды отметились Никита Маляров и Джордже Деспотович. За чемпиона Хорватии забивали Дамиан Кадзиор и Марио Кузе.

    Первый матч в новом сезоне РПЛ «Оренбург» проведет против «Ростова» 13 июля.

    Контрольный матч
    «Оренбург» (Россия) — «Динамо» Загреб (Хорватия) — 2:2 (1:0)
    Голы: Маляров, 30 (1:0). Кондзер, 47 (1:1). Деспотович, 60 (2:1). Чузе, 71 (2:2)«Оренбург»: Довбня, Сиваков (Бидловский, 64), Малых, Терехов (Чуканов, 46), Маляров (Фамейе, 46. Болотов, 84), Шахов, Козлов, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Кулишев, 63), Деспотович (Галаджан, 68)
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