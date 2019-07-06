«Оренбург» сыграл вничью с чемпионом Хорватии в контрольном поединке

Футболисты «Оренбурга»
ФК «Оренбург»
Голами в составе российской команды отметились Никита Маляров и Джордже Деспотович. За чемпиона Хорватии забивали Дамиан Кадзиор и Марио Кузе.
Первый матч в новом сезоне РПЛ «Оренбург» проведет против «Ростова» 13 июля.
Контрольный матч
«Оренбург» (Россия) — «Динамо» Загреб (Хорватия) — 2:2 (1:0)
Голы: Маляров, 30 (1:0). Кондзер, 47 (1:1). Деспотович, 60 (2:1). Чузе, 71 (2:2)«Оренбург»: Довбня, Сиваков (Бидловский, 64), Малых, Терехов (Чуканов, 46), Маляров (Фамейе, 46. Болотов, 84), Шахов, Козлов, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Кулишев, 63), Деспотович (Галаджан, 68)