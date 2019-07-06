«Оренбург» сыграл вничью с чемпионом Хорватии в контрольном поединке

сыграл вничью св контрольном матче на сборе в Австрии со счетом 2:2.

Голами в составе российской команды отметились Никита Маляров и Джордже Деспотович. За чемпиона Хорватии забивали Дамиан Кадзиор и Марио Кузе.

Первый матч в новом сезоне РПЛ «Оренбург» проведет против «Ростова» 13 июля.