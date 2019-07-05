Защитник «Зенита» может перейти в «Сочи»

«Сочи» заинтересован в подписании левого защитника «Зенита» утверждает «Чемпионат».

По информации издания, именно новичок РПЛ является фаворитом в борьбе за 24-летнего игрока, а не «Ахмат».

Грозненцы ранее хотели арендовать Набиуллина, если «Зенит» будет платить игроку 60-70 процентов зарплаты.

«Сочи» в это межсезонье приобрел уже трех футболиста «Зенита» — защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова, а также нападающего Дмитрия Полоза.

Набиуллин перешел в «Зенит» в феврале 2018 года. В 13 матчах РПЛ за клуб он отдал 1 результативную передачу. 0