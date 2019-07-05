«Рубин» взял в аренду нападающего «Динамо»

«Рубин» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего московского «Динамо»

24-летний футболист присоединился к казанскому клубу на правах аренды до конца сезона.

«Все произошло очень быстро. Вчера еще только был на сборах "Динамо", а сегодня уже приехал на базу и потренировался с "Рубином". Спасибо большое руководству обоих клубов, быстро сработали и нашли взаимопонимание. В прошлом сезоне и травмы были, и многое не получилось. Здесь задача забивать в каждом матче. Важно показать себя и сделать все возможное, чтобы команда вырвалась вперед.

Пока только поздоровались с Романом Шароновым. Думаю, успеем пообщаться. Только с медосмотра приехал и через пять минут побежал на тренировку. Была тренировка по стандартным положениям, видно, что тренер очень серьезно относится к этому компоненту игры», — заявил Марков.

В минувшем сезоне форвард провел 23 матча в российской Премьер-лиге, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами. 0