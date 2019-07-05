Лига Европы: Ответные матчи предварительного раунда

4 июля прошли ответные поединки предварительного раунда Лиги Европы. Без потерь вышли в следующий раунд представители Северной Ирландии и Гибралтара.

Результаты матчей:

«Энгордани» (Андорра) — «Ла Фьорита» (Сан-Марино) — 2:1 (1:0)

«Кардифф МЮ» (Уэльс) — «Прогресс Нидеркорн» (Люксембург) — 2:1 (0:1)

«НСИ Рунавик» (Фарерские острова) — «Баллимена Юнайтед» (Северная Ирландия) — 0:0 (0:2)

«Европа» (Гибралтар) — «Сан-Жулиа» (Андорра) — 4:0 (2:3)

«Клифтонвилл» (Северная Ирландия) — «Барри Таун» (Уэльс) — 4:0 (0:0)

«Тре Фиори» (Сан-Марино) — «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — 0:4 (1:5)

«Сент-Джозефс» (Гибралтар) — «Приштина» (Косово) — 2:0 (1:1)

В скобках указаны результаты первых матчей. Жирными выделены команды, которые вышли в первый квалификационный раунд.

Напомним, первый представитель России — тульский «Арсенал» — в еврокубках стартует со второго квалификационного раунда Лиги Европы. 0