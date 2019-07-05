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    Лига Европы: Ответные матчи предварительного раунда

    Лига Европы Календарь Лиги Европы
    4 июля прошли ответные поединки предварительного раунда Лиги Европы. Без потерь вышли в следующий раунд представители Северной Ирландии и Гибралтара.

    Лига Европы: Ответные матча предварительного раунда
    Лига Европы: Ответные матча предварительного раунда

    Результаты матчей:

    «Энгордани» (Андорра) — «Ла Фьорита» (Сан-Марино) — 2:1 (1:0)

    «Кардифф МЮ» (Уэльс) — «Прогресс Нидеркорн» (Люксембург) — 2:1 (0:1)

    «НСИ Рунавик» (Фарерские острова) — «Баллимена Юнайтед» (Северная Ирландия) — 0:0 (0:2)

    «Европа» (Гибралтар) — «Сан-Жулиа» (Андорра) — 4:0 (2:3)

    «Клифтонвилл» (Северная Ирландия) — «Барри Таун» (Уэльс) — 4:0 (0:0)

    «Тре Фиори» (Сан-Марино) — «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — 0:4 (1:5)

    «Сент-Джозефс» (Гибралтар) — «Приштина» (Косово) — 2:0 (1:1)

    В скобках указаны результаты первых матчей. Жирными выделены команды, которые вышли в первый квалификационный раунд.

    Напомним, первый представитель России — тульский «Арсенал» — в еврокубках стартует со второго квалификационного раунда Лиги Европы. 0

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