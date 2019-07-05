«Атлетико» выступил с заявлением по Гризманну

на своем официальном сайте опубликовал заявление о ситуации с нападающим

«14 мая Гризманн сообщил "Атлетико" о решении покинуть клуб летом. Через несколько дней мы узнали, что игрок договорился с "Барселоной" еще в марте.

Вчера представители "Атлетико" встретились с гендиректором "Барселоны" Оскаром Грау. На этих переговорах последний попросил отсрочить выплату отступных в размере 120 миллионов евро.

"Атлетико" ответил отрицательно, потому что игрок и "Барселона" не уважают наш клуб и болельщиков. Затем "Атлетико" попросил Гризманна выполнять условия контракта и появиться в следующее воскресенье на базе для подготовки к новому сезону.

Клуб выражает отвращение к поведению обеих сторон, а особенно — "Барселоны", которая вынудила игрока разорвать свои отношения с нашим клубом», — гласит заявление «матрасников».

За мадридский клуб Антуан Гризманн выступает с 2014 года. За это время он провел 208 матчей и забил 112 голов. 0