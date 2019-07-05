Дзюба сравнил себя с Ибрагимовичем

Нападающий «Зенита» и сборной Россиизаявил, что доволен появившейся у него многогранности.

«Мне нравится многогранность, которая у меня появилась весной: в сборной я хищник, располагаюсь в центре, стараюсь не уходить во фланги, там есть люди, которые должны разыгрывать мяч.

"Зените" все по-другому. Это прикольно — к 30 годам прийти к такой игре. Златан к этому пришел после 30 — он так играл в "Пари Сен-Жермен", в "Манчестер Юнайтед".

Было интересно, смогу ли я подстроиться, как он — очень рад, что вроде как все получилось», — рассказал Дзюба в интервью Sports.ru. 0