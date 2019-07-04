Экс-хавбек «Милана» может продолжить карьеру в России

Бывший полузащитникможет продолжить карьеру в России, утверждает Calciomercato.com.

Как сообщает источник, 23-летним итальянцем аргентинского происхождения интересуются «Локомотив» и «Зенит».

Отметим, что на данный момент Маури является свободным агентом в связи с окончанием контракта с «россонери».

Кроме того, за игроком следят «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ», «Крус Асуль» и клубы Аргентины.

Маури выступал за «Милан» с 2015 году, в котором он сыграл в 21 поединке. В сезоне-2016/17 выступал на правах аренды за «Эмполи», где провел 15 матчей. 0