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    Экс-хавбек «Милана» может продолжить карьеру в России

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    Бывший полузащитник «Милана» Хосе Маури может продолжить карьеру в России, утверждает Calciomercato.com.

    Хосе Маури
    Хосе Маури

    Как сообщает источник, 23-летним итальянцем аргентинского происхождения интересуются «Локомотив» и «Зенит».

    Отметим, что на данный момент Маури является свободным агентом в связи с окончанием контракта с «россонери».

    Кроме того, за игроком следят «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ», «Крус Асуль» и клубы Аргентины.

    Маури выступал за «Милан» с 2015 году, в котором он сыграл в 21 поединке. В сезоне-2016/17 выступал на правах аренды за «Эмполи», где провел 15 матчей. 0

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