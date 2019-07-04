Буффон прибыл на медосмотр в «Ювентус»

Голкиперприбыл в медицинский центр «Ювентуса», где в пройдет медобследование перед подписанием контракта с клубом, передает Twitter туринского клуба.

Ранее сообщалось, что Буффон подпишет с «бьянконери» соглашение на один год, по условиям которого его зарплата составит 1,5 миллиона евро.

Вратарь достанется туринцам бесплатно, так как его контракт с «Пари Сен-Жермен» истек 30 июня этого года.

Напомним, Буффон защищал цвета «Ювентуса» на протяжении 17 сезонов, с 2001 по 2018 год. Всего на его счету 656 игр и 518 пропущенных мячей во всех турнирах.

В ПСЖ он отыграл один год, проведя во всех турнирах 25 матчей и пропустив 25 голов. 0