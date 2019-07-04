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    «Барселона» назвала сумму, которую готова заплатить за Неймара

    Трансферы Футбол Испании Барселона Футбол Франции ПСЖ
    «Барселона» определилась с суммой, которую готова заплатить за нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

    Неймар
    Неймар

    Как утверждает источник, каталонский клуб намерен предложить не больше 170 миллионов евро. «Сине-гранатовые» рассчитывают, что эта сумма будет указана в качестве отступных в контракте 27-летнего бразильца летом следующего года.

    В сделку по трансферу форварда парижан также могут быть включены Иван Ракитич, Усман Дембеле, Филиппе Коутинью или Самюэль Умтити.

    Напомним, Неймар перешел в парижскую команду летом 2017 года из «Барселоны» за рекордные 222 миллионов евро. Контракт бразильского форварда с действующими чемпионами Франции рассчитан до 30 июня 2022 года.

    В прошлом сезоне Неймар принял участие в 28 матчах за ПСЖ во всех турнирах и забил 23 гола. 0

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