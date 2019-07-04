«Барселона» назвала сумму, которую готова заплатить за Неймара

определилась с суммой, которую готова заплатить за нападающего, сообщает Mundo Deportivo.

Как утверждает источник, каталонский клуб намерен предложить не больше 170 миллионов евро. «Сине-гранатовые» рассчитывают, что эта сумма будет указана в качестве отступных в контракте 27-летнего бразильца летом следующего года.

В сделку по трансферу форварда парижан также могут быть включены Иван Ракитич, Усман Дембеле, Филиппе Коутинью или Самюэль Умтити.

Напомним, Неймар перешел в парижскую команду летом 2017 года из «Барселоны» за рекордные 222 миллионов евро. Контракт бразильского форварда с действующими чемпионами Франции рассчитан до 30 июня 2022 года.

В прошлом сезоне Неймар принял участие в 28 матчах за ПСЖ во всех турнирах и забил 23 гола. 0