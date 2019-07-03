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    Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в течение года не сможет находиться на тренерской скамейке «быков» во время матчей еврокубков.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    В УЕФА сообщили «Чемпионату», что Мусаев не выполнил обязательных условий для поступления на тренерские курсы UEFA Pro.

    «Одним из ключевых требований для поступления на тренерские курсы категории Pro является наличие у соответствующего кандидата не менее одного года соответствующего тренерского опыта с лицензией категории A. Мурад Мусаев получил свою тренерскую лицензию категории A только в июне 2019 года, что означает, что он не выполнил необходимых критериев.

    Как следствие, комиссия решила, что Мусаеву пока не разрешат начать обучение на тренерских курсах категории Pro. Это будет возможно только после завершения вышеупомянутой годичной тренерской деятельности», — сказали в УЕФА.

    Напомним, «Краснодар» сыграет в квалификации Лиги чемпионов. 0

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