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    Вандерсон не против выступать за сборную России

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    Бразильский полузащитник «Краснодара» Вандерсон заявил, что был бы не против выступать за сборную России.

    Вандерсон
    Вандерсон

    «Сборная России? Да, на тот вопрос я тогда ответил: "Почему бы и нет". Нельзя загадывать, как сложится все в будущем, никогда не говори никогда», — отметил бразилец, передает ТАСС.

    «Мне нравится жить в России, Россия — мой второй дом, я чувствую себя здесь очень хорошо. Сборная России — интересная команда, она мне нравится. Могу повторить все то же, что я говорил и раньше. Это здорово играть за сборную и приносить радость людям, болеющим за нее».

    Напомним, 24-летний Вандерсон выступает за «Краснодар» с 2017 года. В прошлом сезоне полузащитник провел за «быков» 42 матча, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач. 0

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