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    «Динамо» подписало Шейдаева

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    Московское «Динамо» объявило о трансфере нападающего Рамиля Шейдаева.

    Рамиль Шейдаев
    Рамиль Шейдаев

    Об этом сообщает официальный сайт «Динамо».

    23-летний форвард перешел в «Динамо» на правах свободного агента. Контракт рассчитан на один год.

    «Я очень рад переходу сюда. Хочу помочь легендарному клубу занять как можно более высокое место в турнирной таблице Премьер-лиги и попасть в еврокубки. Переговоры были недолгими, я все обдумал, поговорил с родителями, с семьей, и вот я здесь. Общался и с главным тренером — самые приятные впечатления», — сказал Шейдаев.

    В прошлом сезоне Шейдаев выступал за «Крылья Советов» — принял участие в 18 матчах РПЛ и забил 4 гола. 0

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