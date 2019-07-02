«Динамо» подписало Шейдаева

Московскоеобъявило о трансфере нападающего

Об этом сообщает официальный сайт «Динамо».

23-летний форвард перешел в «Динамо» на правах свободного агента. Контракт рассчитан на один год.

«Я очень рад переходу сюда. Хочу помочь легендарному клубу занять как можно более высокое место в турнирной таблице Премьер-лиги и попасть в еврокубки. Переговоры были недолгими, я все обдумал, поговорил с родителями, с семьей, и вот я здесь. Общался и с главным тренером — самые приятные впечатления», — сказал Шейдаев.

В прошлом сезоне Шейдаев выступал за «Крылья Советов» — принял участие в 18 матчах РПЛ и забил 4 гола. 0