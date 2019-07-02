Шарлия пообещал выиграть титул с ЦСКА

Хорватский защитник, перешедший в московский ЦСКА, рассказал о планах на сезон.

«В первом сезоне в ЦСКА хочется прежде всего играть хорошо. И отпраздновать с нашими болельщиками новые титулы. Конечно, завоевать их по силам. У нас много высококлассных игроков.

Уверен, что пробьюсь в основу. Я буду биться! У меня есть две недели, чтобы показать тренерам все свои сильные стороны. Уровень по сравнению с моей прежней командой выше абсолютно во всем. Возможно, мне понадобится еще несколько дней, чтобы привыкнуть, но я уже чувствую себя хорошо. Я знаю, что могу играть на таком уровне.

ПФК ЦСКА — крупнейший клуб России с большой историей, а армейские фанаты — лучшие в стране. В последние несколько лет мы не выигрывали титулов, но мы это сделаем, я обещаю. Для меня огромное удовольствие — стать частью такого клуба», — приводит слова футболиста официальный сайт ЦСКА. 0