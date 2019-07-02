ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнВ погоне за Неймаром и Гризманном. Стоит ли «Барселоне» подписывать их обоих?
  • 22:54
    • Маркизио может вернуться в «Ювентус
  • 22:20
    • «Зенит» отозвал Полоза из «Ростова»
  • 21:52
    • Надаль разгромил Сугиту на Уимблдоне
  • 21:42
    • Шарапова не доиграла матч с Пармантье
  • 19:34
    • «Тоттенхэм» приобрел полузащитника у «Лиона»
    Все новости спорта

    Шарлия пообещал выиграть титул с ЦСКА

    ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Хорватский защитник Звонимир Шарлия, перешедший в московский ЦСКА, рассказал о планах на сезон.

    Звонимир Шарлия
    Звонимир Шарлия

    «В первом сезоне в ЦСКА хочется прежде всего играть хорошо. И отпраздновать с нашими болельщиками новые титулы. Конечно, завоевать их по силам. У нас много высококлассных игроков.

    Уверен, что пробьюсь в основу. Я буду биться! У меня есть две недели, чтобы показать тренерам все свои сильные стороны. Уровень по сравнению с моей прежней командой выше абсолютно во всем. Возможно, мне понадобится еще несколько дней, чтобы привыкнуть, но я уже чувствую себя хорошо. Я знаю, что могу играть на таком уровне.

    ПФК ЦСКА — крупнейший клуб России с большой историей, а армейские фанаты — лучшие в стране. В последние несколько лет мы не выигрывали титулов, но мы это сделаем, я обещаю. Для меня огромное удовольствие — стать частью такого клуба», — приводит слова футболиста официальный сайт ЦСКА. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дерби осталось за «Спартаком». «Красно-белым» помогло численное преимущество
  • Вчера в 00:52
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Ростов»
  • 1.81
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли Ангола в плей-офф Кубка Африки?
  • Ангола — Мали. Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
  • Приблизится ли Бразилия к победе на домашнем Копа Америка?
  • Бразилия — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Остановит ли Аргентина Бразилию?
  • Бразилия — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фабиан Руис Футбол Испания получила своего Месси и вернулась на вершинуКак ей удалось выиграть молодежный Евро U21? 01:450
  • 18:54
    • С «Оренбурга» сняли запрет на регистрацию новичков
  • 17:30
    • «Динамо» подписало Шейдаева
  • 17:14
    • Кузнецова покинула Уимблдон
    Джанлуиджи Буффон Футбол Трансферный дайджест. 25 июня — 1 июляГде будет играть Буффон, что делать с Неймаром, кем активно интересуется «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 20:540
  • Экспресс дня

  • Какие результаты принесут заключительные матчи группового этапа КАН-2019?
  • 3.39
    •
  • 22:34
    • Шарлия пообещал выиграть титул с ЦСКА
  • 22:09
    • Гана обыграла Гвинею-Бисау и заняла первое место в группе F
  • 17:27
    • ЦСКА — «Ростов»: где и когда смотреть онлайн матча «Кубка Матч Премьер»
    Дэвид Мойес Футбол Наследник Фергюсона. Мойес и большое фиаско «МЮ»30 июня мог завершиться контракт Дэвида Мойеса с «Манчестер Юнайтед» Вчера в 15:060
  • 16:59
    • Барти с победы стартовала на Уимблдоне
  • 16:51
    • Семака признали лучшим тренером сезона в России
  • 16:37
    • Новосельцев и Цаллагов покинули «Зенит»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие