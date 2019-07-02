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    С «Оренбурга» сняли запрет на регистрацию новичков

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    Российский Футбольный Союз снял с «Оренбурга» запрет на регистрацию новых футболистов.

    Илья Самошников
    Илья Самошников

    Об этом сообщает официальный сайт РФС.

    «Клуб временно до 30 августа 2019 года включительно имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в заявлении РФС.

    Напомним, запрет был наложен на «Оренбург» 16 апреля этого года, когда РФС обязал клуб частично выплатить компенсацию за разрыв контракта, а также задолженность по зарплате и компенсацию за неиспользованный отпуск защитнику Илью Самошникову.

    Футболист зимой покинул «Шинник», но не смог подписать контракт с «Оренбургом» из-за изменения условий со стороны клуба. РФС признал контракт защитника с оренбургским клубом заключенным, а впоследствии расторгнутым. 0

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