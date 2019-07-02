С «Оренбурга» сняли запрет на регистрацию новичков

Российский Футбольный Союз снял сзапрет на регистрацию новых футболистов.

Об этом сообщает официальный сайт РФС.

«Клуб временно до 30 августа 2019 года включительно имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в заявлении РФС.

Напомним, запрет был наложен на «Оренбург» 16 апреля этого года, когда РФС обязал клуб частично выплатить компенсацию за разрыв контракта, а также задолженность по зарплате и компенсацию за неиспользованный отпуск защитнику Илью Самошникову.

Футболист зимой покинул «Шинник», но не смог подписать контракт с «Оренбургом» из-за изменения условий со стороны клуба. РФС признал контракт защитника с оренбургским клубом заключенным, а впоследствии расторгнутым. 0