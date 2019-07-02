Кварацхелия назвал уход из «Локомотива» незапланированным

Полузащитникпоблагодарил «Локомотив» и рассказал о своем уходе из московского клуба.

«Во-первых, спасибо футболистам, тренерскому штабу, каждому работнику и, конечно, болельщикам. Это были лучшие шесть месяцев для меня. Я вырос не только как футболист, но и как человек.

Огромное спасибо Юрию Палычу за то, что дал мне возможность играть в таком клубе, как "Локомотив". Спасибо помощникам тренера, они всегда справедливо указывали мне на мои ошибки. Это помогало мне в развитии как футболисту. Спасибо за все.

Что касается моего ухода из команды, это не было запланировано. Я знал, что проведу следующий сезон в команде, и был очень взволнован. Но, к сожалению, этого не произошло. И в этом нет вины моего агента.

Большое спасибо за все! Вы подарили мне самые счастливые моменты в моей жизни! Болельщики, вы самые крутые люди в мире! Спасибо всем, кто принял близко к сердцу мой уход, и тем, кто обрадовался», — написал Кварацхелия на странице в Instagram. 0