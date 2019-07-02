Хохлов никогда не рассматривал вариант с приглашением Глушакова

Дмитрий Хохлов
globallookpress.com
«Честно: нет, даже не рассматривал его. При комплектовании мы большое внимание обращаем на возраст игроков и перспективу роста.
Денис — уже состоявшийся, хороший футболист, мне правда импонирует его манера игры. Но мы рассматривали при планировании трансферов не только игровые качества, но и многие другие критерии.
Возраст и перспективы — самое главное. На какую-то позицию мы можем взять футболиста, который отыграет один-два сезона и поможет решить локальную задачу, но лучше все-таки, чтобы он не просто отработал свой контракт, но и принес пользу в дальнейшем.
Продлением соглашения или перепродажей в зарубежный клуб с положительным для нас балансом», — приводит слова Хохлова «Чемпионат». 0