Хохлов никогда не рассматривал вариант с приглашением Глушакова

Главный тренер «Динамо»заявил, что не задумывался о приглашении в свою команду экс-полузащитника «Спартака».

«Честно: нет, даже не рассматривал его. При комплектовании мы большое внимание обращаем на возраст игроков и перспективу роста.

Денис — уже состоявшийся, хороший футболист, мне правда импонирует его манера игры. Но мы рассматривали при планировании трансферов не только игровые качества, но и многие другие критерии.

Возраст и перспективы — самое главное. На какую-то позицию мы можем взять футболиста, который отыграет один-два сезона и поможет решить локальную задачу, но лучше все-таки, чтобы он не просто отработал свой контракт, но и принес пользу в дальнейшем.

Продлением соглашения или перепродажей в зарубежный клуб с положительным для нас балансом», — приводит слова Хохлова «Чемпионат». 0