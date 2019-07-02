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    Хохлов никогда не рассматривал вариант с приглашением Глушакова

    Динамо Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что не задумывался о приглашении в свою команду экс-полузащитника «Спартака».

    Дмитрий Хохлов
    Дмитрий Хохлов

    «Честно: нет, даже не рассматривал его. При комплектовании мы большое внимание обращаем на возраст игроков и перспективу роста.

    Денис — уже состоявшийся, хороший футболист, мне правда импонирует его манера игры. Но мы рассматривали при планировании трансферов не только игровые качества, но и многие другие критерии.

    Возраст и перспективы — самое главное. На какую-то позицию мы можем взять футболиста, который отыграет один-два сезона и поможет решить локальную задачу, но лучше все-таки, чтобы он не просто отработал свой контракт, но и принес пользу в дальнейшем.

    Продлением соглашения или перепродажей в зарубежный клуб с положительным для нас балансом», — приводит слова Хохлова «Чемпионат». 0

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