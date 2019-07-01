«МЮ» продлил контракт с Рашфордом

на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим

Новое трудовое соглашение между «красными дьяволами» и 21-летним форвардом сборной Англии рассчитано до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на один год.

По информации СМИ, Рашфорд по новому контракту будет получать 300 000 фунтов в неделю

«"Манчестер Юнайтед" был всей моей жизнью с тех пор, как я приехал сюда в возрасте семи лет. Этот клуб сформировал меня как игрока, как человека. Это огромная привилегия, носить футболку с логотипов этого клуба», — заявил Рашворд после подписания.

В минувшем сезоне форвард провел 47 матчей за «МЮ» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдав 9 результативных передач. 0