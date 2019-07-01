«Челси» выкупил у «Реала» права на полузащитника

Полузащитникперешел из «Реала» в «Челси» на постоянной основе, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Летом прошлого года «синие» арендовали хорвата на один сезон с возможностью выкупа всех спортивных прав на игрока.

«Мне очень понравился сезон с "Челси". Чувствую себя комфортно в клубе и очень люблю Лондон и Премьер-лигу.

Рад, что могу присоединиться к команде на постоянной основе. У нас был успешный год, и я надеюсь, что смогу внести большой вклад в предстоящие сезоны», — заявил Ковачич.

В сезоне 2018/19 25-летний полузащитник сыграл за «Челси» 51 матч и выиграл в составе команды Лигу Европы. 0