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    • «Челси» выкупил у «Реала» права на полузащитника
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    «Челси» выкупил у «Реала» права на полузащитника

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    Полузащитник Матео Ковачич перешел из «Реала» в «Челси» на постоянной основе, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

    Матео Ковачич
    Матео Ковачич

    Летом прошлого года «синие» арендовали хорвата на один сезон с возможностью выкупа всех спортивных прав на игрока.

    «Мне очень понравился сезон с "Челси". Чувствую себя комфортно в клубе и очень люблю Лондон и Премьер-лигу.

    Рад, что могу присоединиться к команде на постоянной основе. У нас был успешный год, и я надеюсь, что смогу внести большой вклад в предстоящие сезоны», — заявил Ковачич.

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