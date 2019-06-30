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    «Барселона» интересуется защитником «Милана»

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    Защитник «Милана» Рикардо Родригес может перебраться в чемпионат Испании, передает Sport.es.

    Рикардо Родригес
    Рикардо Родригес

    Как утверждает источник, 26-летний футболист сборной Швейцарии попал в сферу интересов «Барселоны». Представители каталонской команды уже контактировали с миланским клубом, но «сине-гранатовые» пока не делали предложения по трансферу.

    Отмечается, что в услугах швейцарского защитника также заинтересован лондонский «Арсенал».

    Родригес выступает в составе «Милана» с 2017 года. В минувшем сезоне он провел за «Милан» 35 матчей в итальянской Серии А и отметился 3 результативными передачами. 0

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