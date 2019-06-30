Гвардиола раскритиковал идею Суперлиги

Главный тренер «Манчестер Сити»выступил против создания Суперлиги, в которой могли бы играть сильнейшие клубы Европы.

По его мнению, новый турнир уничтожит внутренние чемпионаты.

«Я не очень согласен с этой идеей. Кто-то должен объяснить мне детали. Если это случится, мы убьем внутренние чемпионаты.

Если "Барселона" и "Реал" уйдут, и не будут играть против "Эспаньола", кто будет следить за чемпионатом? Испанская лига умрет.

В Англии люди очень умны, даже на матчах четвертого дивизиона трибуны полны. В Англии не позволят местному футболу умереть.

Часть величия Лиги чемпионов в том, что матчи проходят не каждое воскресенье. Если бы играли каждую неделю, то матчи потеряли бы свой шарм.

Противостояние "Барселоны" и "Эспаньола" очень нужно городу. И чем больше каталонских команд в Ла Лиге, тем лучше.

Если мы убьем внутренние чемпионаты, никому не будет интересно наблюдать за командами, у которых нет шансов попасть в Евролигу», — приводит слова Гвардиолы Goal.com. 0