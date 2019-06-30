ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    АриПриятный бонус для «Краснодара». «Быки» близки к победе на Кубке Матч Премьер
  • 23:40
    • Молодежная сборная Испании выиграла Евро-2019
  • 22:48
    • Глушаков объяснил решение продолжить карьеру в «Ахмате»
  • 21:12
    • Сборная Мадагаскара выиграла группу на дебютном Кубке африканских наций
  • 21:03
    • «Спартак» победил ЦСКА на Кубке Матч Премьер
  • 20:38
    • Сборная России одержала первую победу на Евробаскете
    Все новости спорта

    Гвардиола раскритиковал идею Суперлиги

    Манчестер Сити Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выступил против создания Суперлиги, в которой могли бы играть сильнейшие клубы Европы.

    Пеп Гвардиола
    Пеп Гвардиола

    По его мнению, новый турнир уничтожит внутренние чемпионаты.

    «Я не очень согласен с этой идеей. Кто-то должен объяснить мне детали. Если это случится, мы убьем внутренние чемпионаты.

    Если "Барселона" и "Реал" уйдут, и не будут играть против "Эспаньола", кто будет следить за чемпионатом? Испанская лига умрет.

    В Англии люди очень умны, даже на матчах четвертого дивизиона трибуны полны. В Англии не позволят местному футболу умереть.

    Часть величия Лиги чемпионов в том, что матчи проходят не каждое воскресенье. Если бы играли каждую неделю, то матчи потеряли бы свой шарм.

    Противостояние "Барселоны" и "Эспаньола" очень нужно городу. И чем больше каталонских команд в Ла Лиге, тем лучше.

    Если мы убьем внутренние чемпионаты, никому не будет интересно наблюдать за командами, у которых нет шансов попасть в Евролигу», — приводит слова Гвардиолы Goal.com. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дани Алвес: куда податься?
  • 25/06/2019 в 05:33
    •
  • Прогноз
  • Кения — Сенегал
  • 1.50
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отправят ли американцы домой сборную Кюрасао?
  • США — Кюрасао. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Кот-д'Ивуар не упустит путевку в плей-офф
  • Намибия — Кот-д'Ивуар. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Отправит ли Марокко за борт Кубка Африки ЮАР?
  • ЮАР — Марокко. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Два трансфера, которые жизненно необходимы «МЮ»«Манчестер Юнайтед» нуждается в центральном защитнике и центральном полузащитнике Вчера в 18:120
  • 19:35
    • Россия завоевала 109 медалей на Европейских играх
  • 19:19
    • «Локомотив» объявил об уходе Тарасова
  • 19:07
    • Ферстаппен прервал победную серию «Мерседеса»
    Чили заслуженно вышла в полуфинал Футбол Колумбия мучится от проклятия ЧилиРеакция прессы на матч Колумбия — Чили Вчера в 17:380
  • Экспресс дня

  • Сможет ли Египет выиграть все матчи группы А?
  • 3.41
    •
  • 23:53
    • Гол Салаха помог Египту обыграть Уганду
  • 23:19
    • Гвардиола раскритиковал идею Суперлиги
  • 23:05
    • Федун пообещал продолжить работу на трансферном рынке
    Лионель Месси Футбол Аргентинский коктейль. Неоднозначный на вкус, но с капелькой Месси«Бело-голубые» обыграли Венесуэлу и вышли в полуфинал Кубка Америки Вчера в 12:380
  • 13:40
    • «Краснодар» крупно обыграл «Ростов» на турнире в Австрии
  • 12:05
    • Сборная России досрочно победила в медальном зачете Европейских игр
  • 22:34
    • Федун сравнил стоимость проведения турнира в Австрии и в России
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие