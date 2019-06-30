Глушаков объяснил решение продолжить карьеру в «Ахмате»

Новичок «Ахмата»поделился мыслями о переходе в «Ахмат».

«Мы быстро договорились с клубом о переходе. Какие-то варианты были, но я сразу сделал выбор в пользу клуба "Ахмат". Для меня самое важное играть и доказывать, прежде всего, самому себе и болельщикам, которые поддерживают команду. Зная Рашида Маматкуловича, зная ребят в команде и про амбиции клуба — решил перейти в "Ахмат".

Встретили меня хорошо, дружеская атмосфера, с многими в сборной играл, некоторых знал по играм чемпионата России. Станцевал перед тренировкой, поулыбались и приступили к работе.

Мотивация есть, как и амбиции. Прежде всего — я профессионал, и пришел в "Ахмат" не просто отбывать номер. Для меня важен результат команды. Мне всего лишь 32. Многие в России говорят, что в 24-25 — футболист молодой, а в 32-33 — старый, в то время, когда раньше в 16-18 лет считалось началом карьеры, а заканчивали в 38.

Не поймешь, где тогда закат карьеры, или начало карьеры. Так что, у меня самый расцвет сил, и, думаю, я пригожусь клубу, и мне "Ахмат" дал такой шаг вперед, чтобы играть в футбол, получать удовольствие от футбола, наслаждаться игрой. В этом и есть моя мотивация, мои амбиции.

Мне кажется, по статистике я больше всего за свою карьеру забил именно "Ахмату". Не считал, если честно, но много забивал. Были красивые голы, были пенальти в Грозном. Но это все история, это в прошлом. Теперь надо перевернуть страницу, двигаться вперед, забивать за "Ахмат" тем командам, которым я не забивал.

Спасибо всем за поддержку. Болельщиков команды приглашаю на стадион. Нам нужна ваша поддержка. Тогда получится результат. "Ахмат" — сила! Мы вас ждем на стадионе», — приводит слова Глушакова официальный сайт «Ахмата». 0