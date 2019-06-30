Жиго: Я бы сравнил матчи против ЦСКА с войной

Защитникподелился ожиданиями от предстоящего матча сна Кубке Париматч Премьер.

«Сейчас я чувствую себя намного лучше. Уже начал тренироваться с командой, подтягиваюсь к остальным. Но вот когда вернусь на поле — не готов сказать. Не знаю.

Что касается Кубка Париматч Премьер, то здесь есть возможность сыграть с конкурентами по чемпионату. Но важнее всего, конечно, подготовка. Хотя и выиграть приятно. Мы ведь выходим на поле не просто так, а чтобы побеждать.

Понял ли я значимость матчей с ЦСКА? Конечно. Это особенная игра. Я бы сравнил матчи против ЦСКА с войной. Все выходят на поле и готовы на все ради победы», — цитирует Жиго РГ.

Поединок «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 30 июня, в Пеллау (Австрии). Начало — в 19:00 по мск. 0