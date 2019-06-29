«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

Игроки «Зенита»
ФК «Зенит»
На 21-й минуте «сине-бело-голубых» с паса Луки Джорджевича вывел вперед Михаил Мевля. На 74-й минуте Эрнани увеличил преимущество «Зенита», а точку в игре поставил Джорджевич, который реализовал пенальти.
Заключительный товарищеский матч в Австрии «Зенит» проведет 29 июня, когда сыграет против сербской «Црвены Звезды».
Товарищеский матч
«Гонвед» — «Зенит» — 0:3 (0:1)
Голы: Мевля, 21 (0:1). Эрнани, 74 (0:2). Джорджевич, 86 — с пенальти (0:3)«Зенит»: Кержаков (Гойло, 76), Терентьев, Маммана, Мевля, Набиуллин (Мусаев, 62), Мак (Мостовой, 62), Краневиттер, Эрнани, Ерохин, Джорджевич, Заболотный (Прохин, 76)