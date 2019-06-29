ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиАргентинский коктейль. Неоднозначный на вкус, но с капелькой Месси
  • 15:45
    • «Ахмат» готов предложить контракты Кокорину и Мамаеву
  • 14:57
    • ЦСКА взял хорватского защитника в аренду с правом выкупа
  • 14:42
    • Ван-Биссака стал игроком «МЮ»
  • 14:27
    • «Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче
  • 13:00
    • «Динамо» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ромы»
    Все новости спорта

    «Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

    Зенит Футбол России Товарищеские матчи
    Чемпион России «Зенит» с крупным счетом обыграл венгерский «Гонвед» в контрольном матче — 3:0.

    Игроки «Зенита»
    Игроки «Зенита»

    На 21-й минуте «сине-бело-голубых» с паса Луки Джорджевича вывел вперед Михаил Мевля. На 74-й минуте Эрнани увеличил преимущество «Зенита», а точку в игре поставил Джорджевич, который реализовал пенальти.

    Заключительный товарищеский матч в Австрии «Зенит» проведет 29 июня, когда сыграет против сербской «Црвены Звезды».

    Товарищеский матч
    «Гонвед» — «Зенит» — 0:3 (0:1)
    Голы: Мевля, 21 (0:1). Эрнани, 74 (0:2). Джорджевич, 86 — с пенальти (0:3)«Зенит»: Кержаков (Гойло, 76), Терентьев, Маммана, Мевля, Набиуллин (Мусаев, 62), Мак (Мостовой, 62), Краневиттер, Эрнани, Ерохин, Джорджевич, Заболотный (Прохин, 76)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Лето «Тоттенхэма». Пять главных ожиданий
  • 01:06
    •
  • Прогноз
  • Уругвай — Перу
  • 2.00
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли Ангола первую победу?
  • Мавритания — Ангола. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Чемпионы Сербии и России смогут забить друг другу
  • «Црвена Звезда» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Камерун Зеедорфа не проиграет Гане
  • Камерун — Гана. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Луис Суарес и Эдинсон Кавани Футбол Это тебе не «Барселона», Лео! Суарес превосходит Месси на Кубке АмерикиТравма не помешала «стрелку» приехать в Бразилию и вести сборную Уругвая за собой Вчера в 16:370
  • 10:36
    • «Ахмат» подтвердил переход Глушакова
  • 15:30
    • ПСЖ нацелился на Бонуччи
  • 15:14
    • Чорич снялся с Уимблдона
    Фрагмент матча Футбол Ставка на фолы. «Краснодару» хватило одного гола для победы над ЦСКА«Армейцы» вслед за «Спартаком» отправились на дно турнирной таблицы Вчера в 00:510
  • Экспресс дня

  • Сборная Уругвая завоюет последнюю путевку в полуфинал Кубка Америки
  • 4.99
    •
  • 14:10
    • Стала известна зарплата, которую Гризманн будет получать в «Барселоне»
  • 10:51
    • Черышев заявил о скором переходе в «Валенсию»
  • 09:16
    • Сын Георге Хаджи ведет переговоры с «Барселоной»
    Олег Кононов Футбол Лето «Спартака». С надеждой вернуться в топ-3«Красно-белые» начали подготовку к сезону 2019/20, по итогам которого планируют вернуться в Лигу чемпионов 27/06/2019 в 22:540
  • 08:09
    • Сборная Чили выбила Колумбию с Кубка Америки
  • 23:53
    • Аргентина обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки
  • 23:45
    • Россия потерпела второе подряд поражение на женском Евробаскете
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие