«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

Чемпион Россиис крупным счетом обыграл венгерскийв контрольном матче — 3:0.

На 21-й минуте «сине-бело-голубых» с паса Луки Джорджевича вывел вперед Михаил Мевля. На 74-й минуте Эрнани увеличил преимущество «Зенита», а точку в игре поставил Джорджевич, который реализовал пенальти.

Заключительный товарищеский матч в Австрии «Зенит» проведет 29 июня, когда сыграет против сербской «Црвены Звезды».