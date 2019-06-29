ПСЖ нацелился на Бонуччи

проявляет интерес к защитнику

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, представители ПСЖ уже связывались с агентом игрока, чтобы узнать о возможности осуществления трансфера.

Возможный уход игрока из «Ювентуса» связывают с потенциальным трансфером Маттейса де Лигта, в случае которого место Бонуччи в основе может оказаться под угрозой. Кроме того, Маурицио Сарри нравится игра Даниэле Ругани.

Напомним, 32-летний Бонуччи выступает за «Ювентус» с 2010 года с перерывом на один сезон в «Милане». 0