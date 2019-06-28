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    Зе Луиш не форсирует ситуацию со своим трансфером

    Спартак РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РПЛ
    Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш оценил шансы на уход из клуба этим летом.

    Зе Луиш
    Зе Луиш

    «На данный момент я счастлив в "Спартаке". Если клубу поступит предложение, и оно устроит руководство и меня, рассмотрим этот вопрос. Но сейчас — и я могу всех заверить в этом — я не тороплю свой трансфер, не форсирую ситуацию.

    Что касается Китая, нужно, чтобы предложение устроило клуб, а условия — меня. Тогда можно рассматривать. Не исключаю ничего. Но мой приоритет — Европа. Об этом я говорил всегда.

    По большому счету "Спартак" дал мне все. Крайне благодарен за это клубу. Спасибо за эмоции, за поддержку фанатов, за новую жизнь. Спасибо за Россию, которую я полюбил», — приводит слова Зе Луиша «Спорт-Экспресс».

    Зе Луиш защищает цвета «Спартака» с 2015 года. В минувшем сезоне он принял участие в 25 матчах РПЛ, в которых записал на свой счет 10 голов. 0

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