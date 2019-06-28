Зе Луиш не форсирует ситуацию со своим трансфером

Нападающий московского «Спартака»оценил шансы на уход из клуба этим летом.

«На данный момент я счастлив в "Спартаке". Если клубу поступит предложение, и оно устроит руководство и меня, рассмотрим этот вопрос. Но сейчас — и я могу всех заверить в этом — я не тороплю свой трансфер, не форсирую ситуацию.

Что касается Китая, нужно, чтобы предложение устроило клуб, а условия — меня. Тогда можно рассматривать. Не исключаю ничего. Но мой приоритет — Европа. Об этом я говорил всегда.

По большому счету "Спартак" дал мне все. Крайне благодарен за это клубу. Спасибо за эмоции, за поддержку фанатов, за новую жизнь. Спасибо за Россию, которую я полюбил», — приводит слова Зе Луиша «Спорт-Экспресс».

Зе Луиш защищает цвета «Спартака» с 2015 года. В минувшем сезоне он принял участие в 25 матчах РПЛ, в которых записал на свой счет 10 голов. 0