«Пари Сен-Жермен» заключил крупнейший спонсорский контракт в своей истории

«Пари Сен-Жермен» отмечает чемпионство
globallookpress.com
Парижане заключили с компанией Nike соглашение, рассчитанное до 2032 года.
По информации L’Equipe, по условиям договора «Пари Сен-Жермен» будет получать примерно по 80 миллионов евро за сезон, что втрое превышает сумму по старому контракту.
Большие контракты с поставщиками спортивной экипировки имеют только «Барселона» (155 миллионов евро в год с Nike), «Реал» (120 миллионов евро в год с Adidas) и «Манчестер Юнайтед» (95 миллионов евро в год с Adidas). 0