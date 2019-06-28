«Пари Сен-Жермен» заключил крупнейший спонсорский контракт в своей истории

заключил крупнейший спонсорский контракт в своей истории, сообщает официальный сайт клуба.

Парижане заключили с компанией Nike соглашение, рассчитанное до 2032 года.

По информации L’Equipe, по условиям договора «Пари Сен-Жермен» будет получать примерно по 80 миллионов евро за сезон, что втрое превышает сумму по старому контракту.

Большие контракты с поставщиками спортивной экипировки имеют только «Барселона» (155 миллионов евро в год с Nike), «Реал» (120 миллионов евро в год с Adidas) и «Манчестер Юнайтед» (95 миллионов евро в год с Adidas). 0