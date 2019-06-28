Понсе надеется получать серьезную игровую практику в России

Новичок «Спартака»поделился мнением о переходе в московский клуб и оценил тренера Олега Кононова.

«Из Италии и Испании были предложения, но называть клубы нет смысла. Больше всего заинтриговало предложение "Спартака" и возможность показать себя тут. Когда со мной связались и описали условия работы, когда я поговорил с представителем клуба, сразу решил: этот путь мне подходит.

Сыграло важную роль, что, как мне сказали, в России я смогу получить серьезную игровую практику. Мне тут доверяют, я это чувствую и верю, что буду много играть.

Мне нравится работать с главным тренером Олегом Кононовым, видно, чего он хочет. Идеи Кононова вполне доступны, стараемся воплотить их.

Надеюсь, его видение футбола поможет "Спартаку" побеждать и получать удовольствие от игры. А значит, и фанаты будут довольны.

Его спокойствие передается футболистам. Но это спокойствие обманчиво: на самом деле у него есть стержень. Кононов может быть тихим снаружи, но внутри может гореть огонь, незаметный для остальных», — приводит слова Понсе Sport24.ru. 0