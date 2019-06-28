«Сочи» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу ряда игроков

Генеральный директор «Зенита»рассказал о переговорах с «Сочи» сразу по нескольким футболистам.

«Клуб "Сочи" взял серьезный курс на создание боеспособной команды. Не буду скрывать: они обратились к нам с интересными предложениями по ряду игроков. Сейчас ведутся переговоры.

Это нормальная практика, когда клуб в состоянии, строя команду, делать интересные для "Зенита" финансовые предложения, а игроки понимают, что клуб ставит серьезные задачи.

Инфраструктура в Сочи хорошая. Это не только стадион, но и тренировочная база, на которой не раз тренировалась наша сборная. Также у "Сочи" есть история. С точки зрения размещения все условия на любой вкус: хочешь — у моря, хочешь — на горе. Сочинская жара себя покажет», — приводит слова Медведева «Чемпионат». 0