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    «Сочи» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу ряда игроков

    Зенит Сочи РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РПЛ
    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о переговорах с «Сочи» сразу по нескольким футболистам.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    «Клуб "Сочи" взял серьезный курс на создание боеспособной команды. Не буду скрывать: они обратились к нам с интересными предложениями по ряду игроков. Сейчас ведутся переговоры.

    Это нормальная практика, когда клуб в состоянии, строя команду, делать интересные для "Зенита" финансовые предложения, а игроки понимают, что клуб ставит серьезные задачи.

    Инфраструктура в Сочи хорошая. Это не только стадион, но и тренировочная база, на которой не раз тренировалась наша сборная. Также у "Сочи" есть история. С точки зрения размещения все условия на любой вкус: хочешь — у моря, хочешь — на горе. Сочинская жара себя покажет», — приводит слова Медведева «Чемпионат». 0

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