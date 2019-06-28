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    Бывший игрок «Зенита» и «Рубина» объявил о завершении карьеры

    Футбол России Рубин Зенит
    Экс-футболист казанского «Рубина» и питерского «Зенита» Алехандро Домингес объявил о завершении игровой карьеры.

    Алехандро Домингес
    Алехандро Домингес

    «Сегодня я вышел на пенсию, потому что должен посвятить больше времени своей семье. Я много думал об этом. В прошлом году в "Райо Вальекано" мне обещали, что продлят контракт, если клуб останется в ЛаЛиге, но этого не произошло.

    После года без соревнований существует слишком много предубеждений. Поэтому я решил, что это уже пора», — цитирует Домингеса ESPN.

    Напомним, Домингес выступал за «Рубин» с 2004 по 2006 и в 2009 году и стал чемпионом России.

    За «Зенит» он играл с 2006 по 2009 год, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. 0

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