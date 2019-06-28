Бывший игрок «Зенита» и «Рубина» объявил о завершении карьеры

Экс-футболист казанскогои питерскогообъявил о завершении игровой карьеры.

«Сегодня я вышел на пенсию, потому что должен посвятить больше времени своей семье. Я много думал об этом. В прошлом году в "Райо Вальекано" мне обещали, что продлят контракт, если клуб останется в ЛаЛиге, но этого не произошло.

После года без соревнований существует слишком много предубеждений. Поэтому я решил, что это уже пора», — цитирует Домингеса ESPN.

Напомним, Домингес выступал за «Рубин» с 2004 по 2006 и в 2009 году и стал чемпионом России.

За «Зенит» он играл с 2006 по 2009 год, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. 0