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    «Ливерпуль» объявил о трансфере защитника «Зволле»

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    «Ливерпуль» объявил о подписании контракта с защитником «ПЕК Зволле» Сеппом ван ден Бергом.

    Сепп ван ден Берг
    Сепп ван ден Берг

    Об этом сообщила пресс-служба «красных».

    17-летний Ван ден Берг подписал с «Ливерпулем» долгосрочный контракт.

    «Для меня это самый большой клуб в мире, это мечта. Я взволнован. Юрген Клопп — прекрасный человек, и это одна из причин его успеха, а также одна из причин, по которой я приехал сюда. Я думаю, что это лучшее место для моего прогресса, и надеюсь, что проведу здесь много матчей», — сказал ван ден Берг.

    В прошлом сезоне на счету защитника 15 матчей в чемпионате Нидерландов. 0

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