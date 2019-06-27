«Ливерпуль» объявил о трансфере защитника «Зволле»

объявил о подписании контракта с защитником

Сепп ван ден Берг twitter.com/lfc 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Об этом сообщила пресс-служба «красных».

17-летний Ван ден Берг подписал с «Ливерпулем» долгосрочный контракт.

«Для меня это самый большой клуб в мире, это мечта. Я взволнован. Юрген Клопп — прекрасный человек, и это одна из причин его успеха, а также одна из причин, по которой я приехал сюда. Я думаю, что это лучшее место для моего прогресса, и надеюсь, что проведу здесь много матчей», — сказал ван ден Берг.

В прошлом сезоне на счету защитника 15 матчей в чемпионате Нидерландов. 0