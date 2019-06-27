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    «Интер» хочет арендовать Лукаку с обязательством выкупа

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может перебраться в «Интер» на правах аренды, сообщает Sky Sports.

    Ромелу Лукаку
    Ромелу Лукаку

    По информации издания, итальянский клуб готов арендовать футболиста на два сезона за девять миллионов фунтов стерлингов.

    В соглашении будет прописан пункт, согласно которому «Интер» обязан выкупить игрока за 54 миллиона фунтов стерлингов.

    Отмечается, что агент Лукаку уже был в Милане на переговорах. «Нерадзурри» смогут подписать игрока после 30 июня, когда перестанет действовать мировое соглашение с УЕФА о финансовом фэйр-плей.

    В прошлом сезоне 26-летний Лукаку принял участие в 32 матчах чемпионата Англии и забил 12 голов. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2022 года. 0

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