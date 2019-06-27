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    «Локомотив» одержал победу над «Фаставом»

    «Локомотив» — «Фастав»: счет матча 4:2, обзор голов

    Товарищеские матчи Локомотив Футбол России
    «Локомотив» одержал победу над чешским «Фаставом» в контрольном матче на сборах в Австрии.

    Футболисты «Локомотива»
    Футболисты «Локомотива»

    Встреча, которая прошла в городке Бад-Клайнкирххайм, завершилась со счетом 4:2.

    Уже на 1-й минуте Рифат Жемалетдинов вывел «железнодорожников» вперед, но спустя 15 минут уже чешский клуб получил минимальный перевес благодаря голам Аднана Джафича и Мартина Нечаса.

    На 33-й минуте Антон Миранчук ударом с пенальти счет сравнял. После перерыва вице-чемпион России еще дважды забил усилиями Романа Тугарева и Никиты Дорофеева.

    «Локомотив» в прошлом сезоне занял второе место РПЛ, «Фастав» стал девятым в чемпионате Чехии. 0

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