Каррера отказался от предложений из Ирана

Бывший главный тренерзаявил, что отказался от двух предложений из Ирана.

«Ни одна итальянская команда не делала мне предложений.Был контакт с двумя иранскими клубами, но я отказался. Ищу серьезный проект. Не хочу быть добрым и дружить с кем-либо, хочу делать свою работу», — цитирует Карреру ITASportPress Карреру.

«Жду, что кто-нибудь даст мне возможность проявить себя в Италии. Я бы вернулся в Россию, чтобы тренировать, потому что у меня прекрасные воспоминания об этой стране, где показывал хорошие результаты с личной точки зрения. Жду несколько звонков, но до сих пор нет контакта», — добавил тренер.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 годы и выиграл с командой чемпионство, а также Суперкубок России. 0