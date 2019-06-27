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    Каррера отказался от предложений из Ирана

    Спартак Футбол России
    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что отказался от двух предложений из Ирана.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера

    «Ни одна итальянская команда не делала мне предложений.Был контакт с двумя иранскими клубами, но я отказался. Ищу серьезный проект. Не хочу быть добрым и дружить с кем-либо, хочу делать свою работу», — цитирует Карреру ITASportPress Карреру.

    «Жду, что кто-нибудь даст мне возможность проявить себя в Италии. Я бы вернулся в Россию, чтобы тренировать, потому что у меня прекрасные воспоминания об этой стране, где показывал хорошие результаты с личной точки зрения. Жду несколько звонков, но до сих пор нет контакта», — добавил тренер.

    Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 годы и выиграл с командой чемпионство, а также Суперкубок России. 0

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