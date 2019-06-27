Каррера: Решение руководства «Спартака» было неправильным

Бывший главный тренерсчитает, что руководство «красно-белых» допустило ошибку, уволив его.

«Я не чувствую себя обманутым, но, к сожалению, таков футбол. Можно выиграть десять матчей подряд, но если результаты не будут достигнуты, то вас могут уволить.

Однако считаю, что решение руководства "Спартака" был неправильным, потому что было достаточно времени, чтобы сменить курс, улучшить игру и позицию в турнирной таблице», — сказал Каррера, которого цитирует ITASportPress.

Напомним, Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год и привел команду к чемпионскому титулу, а также победе в Суперкубке России. Итальянец был уволен в октябре 2018 года. 0