Цорн рассказал о договоренности с Глушаковым по более скромной компенсации

Генеральный директор «Спартака»заверил, что клуб не платил полузащитнику100 миллионов рублей за досрочный разрыв контракта.

«Не совсем так. Сумму не могу озвучивать. Это конфиденциально. Он получил меньше 100 миллионов. У нас нет такого, чтобы раздавать всем деньги. Договорились на более скромную компенсацию.

Вокруг "Спартака" в связи с Глушаковым есть негатив. Откуда он взялся, не очень понимаю. И Денису сказал, что погружаться в это не хочу, но мы должны расторгнуть контракт.

Это решение клуба. Но и Денис тоже сам хотел это сделать, понимал, что к этому все в итоге придет.

Видел его пост о поиске работы. Мне кажется, получилось остроумно. Думаю, Глушаков найдет клуб. Качественный футболист, с российским паспортом. Желаю ему удачи», — приводит слова Цорна «Спорт-Экспресс». 0