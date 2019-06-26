Сильва запланировал дату ухода из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити»принял решение покинуть клуб в конце сезона 2019/20.

«Это будет последний сезон. 10 лет вполне достаточно. Изначально клуб говорил о двух годах, но я решил остаться еще на один, поэтому я закончу спустя 10 лет в клубе.

Это будет завершенный цикл. Хорошая круглая дата. У меня есть семья, я хочу проводить больше времени с ней», — цитирует Сильву Mirror.

Испанец перешел в «Сити» в 2010 году из «Валенсии». В составе «горожан» он 4 раза стал чемпионом Англии, 4 раза завоевал Кубок английской лиги, 2 раза выиграл Кубок Англии, и завоевал 1 Суперкубок Англии.

В прошлом сезоне Сильва провел 33 матча в чемпионате Англии, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. 0