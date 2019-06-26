Насри может продолжить карьеру в ОАЭ

Вице-чемпион ОАЭпланирует в это трансферное окно подписать полузащитника, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, ближневосточный клуб предложил французскому футболисту контракт с зарплатой в четыре миллиона евро в год.

В середине прошлого сезона 32-летний Насри подписал контракта с «Вест Хэмом», за который сыграл всего в пяти матчах и отметился парой результативных передач. После завершения контракта с «молотобойцами» станет свободным агентом.

Отметим, что футболист накануне отказался от предложения греческого «Олимпиакоса» и одной французской команды Лиги 1. 0