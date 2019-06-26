СМИ: Комбаров и Тимофеев подписали контракты с «Крыльями Советов»

Главный тренерсообщил, что защитники хавбекподписали контракты с самарским клубом.

«И Тимофеев, и Комбаров уже подписали с командой контракты. Мы рассчитываем на них полноценно как на игроков "Крыльев Советов". Дима очень хороший человек. Он в команде почти со всеми знаком, так что сразу без проблем влился в коллектив.

Никаких проблем нет. Артем в прошлом сезоне играл у нас, так что он, по сути, просто вернулся в свою команду. Оба они уже в расположении команды на сборе в Австрии», — передает слова Божовича Sport24.

Напомним, что 32-летний Комбаров 19 июня покинул «Спартак». За команду он играл с 2010 года. 25-летний Тимофеев вторую половину прошлого сезона выступал в «Крыльях Советов» на правах аренды. 0