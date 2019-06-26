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    ЦСКА не будет продавать Фернандеса

    Трансферы Футбол России ЦСКА
    Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что защитник «армейцев» и сборной России Марио Фернандес не покинет столичный клуб нынешним летом.

    Марио Фернандес
    Марио Фернандес

    «Он никуда не уходит. Мы его не продаем. Он остаётся в ЦСКА. А разговоры должны быть обязательно всегда. Каждый год появляются разговоры, что у Гинера в левом и правом карманах закончились деньги, что клуб почти развалился.

    В том году были разговоры, что команда поменялась, потому что нет денег», — передает слова Гинера «Чемпионат».

    Ранее сообщалось, что 28-летний Фернандес может продолжить карьеру в английском «Ньюкасле».

    Защитник играет за ЦСКА с 2012 года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России. 0

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