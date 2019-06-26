ЦСКА не будет продавать Фернандеса

Президент ЦСКАзаявил, что защитник «армейцев» и сборной Россиине покинет столичный клуб нынешним летом.

«Он никуда не уходит. Мы его не продаем. Он остаётся в ЦСКА. А разговоры должны быть обязательно всегда. Каждый год появляются разговоры, что у Гинера в левом и правом карманах закончились деньги, что клуб почти развалился.

В том году были разговоры, что команда поменялась, потому что нет денег», — передает слова Гинера «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что 28-летний Фернандес может продолжить карьеру в английском «Ньюкасле».

Защитник играет за ЦСКА с 2012 года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России. 0